Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert Vassento Quatuor Cour Saragosse Saint-Maixent-l’École, 10 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Vassento Quatuor (Guitare latine et hispanique)

Lundi 10 Juillet à 18h30 – Village du Festival

Vassento est un projet mêlant guitares acoustiques, contrebasse, voix et percussions. Le quatuor vous emmènera sur les routes d’Andalousie et d’Amérique du Sud. Avec un set très éclectique, ils sont prêts à faire danser le public au rythme de la rumba, du jazz manouche, du flamenco, de la bossanova avec également quelques titres bien connus de chansons françaises que tout le monde prendra plaisir à réécouter et à chanter.

Possibilité de restauration sur place : sandwich indien – Tarif unique 5 €

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

Cour Saragosse

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Vassento Quatuor (Latin and Hispanic guitar)

Monday, July 10 at 6:30pm – Festival Village

Vassento is a project combining acoustic guitars, double bass, vocals and percussion. The quartet will take you on a tour of Andalusia and South America. With a highly eclectic set, they’re ready to get the audience dancing to the rhythms of rumba, gypsy jazz, flamenco and bossanova, as well as a few well-known French songs that everyone will enjoy listening to and singing along to.

Catering available on site: Indian sandwich – Single price 5 ?

Free admission

Tickets at: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online : https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apéro-Concert – Vassento Quatuor (guitarra latina e hispánica)

Lunes 10 de julio a las 18.30 h – Festival Village

Vassento es un proyecto que combina guitarras acústicas, contrabajo, voz y percusión. El cuarteto le hará viajar por Andalucía y Sudamérica. Con un repertorio de lo más ecléctico, están preparados para hacer bailar al público a ritmo de rumba, gypsy jazz, flamenco y bossanova, además de algunas conocidas canciones francesas que todos disfrutarán escuchando y cantando.

Catering disponible in situ: bocadillo indio – Precio: 5?

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Apero-Konzert – Vassento Quatuor (Latin und Hispanische Gitarre)

Montag, 10. Juli um 18.30 Uhr – Festival-Dorf

Vassento ist ein Projekt, das akustische Gitarren, Kontrabass, Stimme und Perkussion miteinander verbindet. Das Quartett wird Sie auf die Straßen Andalusiens und Südamerikas mitnehmen. Mit einem sehr eklektischen Set sind sie bereit, das Publikum im Rhythmus von Rumba, Gypsy-Jazz, Flamenco, Bossanova und auch einigen bekannten Titeln französischer Chansons tanzen zu lassen, die jeder gerne wieder hören und mitsingen wird.

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort: indisches Sandwich – Einheitspreis 5 ?

Freier Zugang

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

