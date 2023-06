Motmot – Théâtre jeune public Cour René Jauneau Valréas, 25 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

C’est le portrait d’une rate qui raconte des histoires ; une Ratconteuse..

2023-07-25 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-25 19:15:00. .

Cour René Jauneau

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



It is the portrait of a spleen that tells stories; a Ratconteuse.

Es el retrato de un bazo que cuenta historias; una Ratconteuse.

Es ist das Porträt einer Milz, die Geschichten erzählt; eine Ratconteuse.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes