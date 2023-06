THÊATRE – AVANT-PREMIÈRE DES REPRÉSENTATIONS DE LA FÊTE MÉDIÉVALE Cour Pauly et Ruelle de la Forge Rodemack, 30 juin 2023, Rodemack.

Rodemack,Moselle

Venez applaudir et encourager les troupes de théâtre de la Fête médiévale !

Dans la ruelle de la Forge (20h) et la Cour Pauly (19h), les rues de Rodemack s’imprègnent déjà d’une ambiance festive avec l’avant-première des Commères de Rodemack et des Moyenâgés qui vont vous présenter leurs pièces travaillées pour la Fête médiévale.

Les Commères de Rodemack est un groupe passionné qui prépare chaque année un spectacle présenté uniquement lors du rendez-vous médiéval.

Les Moyenâgés est une troupe de comédien en herbe qui nous entrainent dans leurs aventures trépidantes.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 . 0 EUR.

Cour Pauly et Ruelle de la Forge

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Come and applaud and cheer on the theater troupes of the Fête médiévale!

In the ruelle de la Forge (8pm) and the Cour Pauly (7pm), the streets of Rodemack are already imbued with a festive atmosphere as Les Commères de Rodemack and Les Moyenâgés present their plays for the Fête médiévale.

Les Commères de Rodemack is a passionate group that prepares a show every year, to be performed only at the medieval event.

Les Moyenâgés is a troupe of budding actors who take us along on their exciting adventures.

¡Venga a aplaudir y animar a las compañías de teatro en el Festival Medieval!

En la ruelle de la Forge (20:00 h) y en la Cour Pauly (19:00 h), las calles de Rodemack se llenan ya de ambiente festivo cuando los Commères de Rodemack y los Moyenâgés presentan sus obras para la Fête médiévale.

Les Commères de Rodemack es un grupo apasionado que prepara cada año un espectáculo que se representa exclusivamente en la Fiesta Medieval.

Les Moyenâgés es una compañía de actores en ciernes que nos acompañan en sus emocionantes aventuras.

Kommen Sie, um die Theatergruppen des Mittelalterfests zu beklatschen und anzufeuern!

In der Guelle de la Forge (20 Uhr) und im Cour Pauly (19 Uhr) werden die Straßen von Rodemack bereits von einer festlichen Atmosphäre durchdrungen, wenn die Commères de Rodemack und die Moyenâgés ihre für das Mittelalterfest erarbeiteten Stücke vorführen.

Die Commères de Rodemack sind eine leidenschaftliche Gruppe, die jedes Jahr ein Stück vorbereitet, das nur während des mittelalterlichen Treffens aufgeführt wird.

Die Moyenâgés sind eine Gruppe von angehenden Schauspielern, die uns in ihre rasanten Abenteuer entführen.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS