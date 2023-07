Concert Label Diva (chœur) Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Concert Label Diva (chœur) Dimanche 17 septembre, 15h00 Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes

Un voyage onirique entre airs traditionnels et sacrés.

Label Diva est un chœur mixte qui explore un répertoire scandinave et des airs traditionnels et sacrés. Les morceaux sont déclinés de une à huit voix et s’orchestrent dans l’espace, pour une déambulation toujours renouvelée.

Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes 11 rue Kervégan – 44100 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

@Label Diva