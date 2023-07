Concert Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Concert 16 et 17 septembre Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes

« Aux origines du quatuor à cordes, voyage au temps de Haydn et Beethoven »

Fort de ses 28 ans d’existence, le quatuor Liger, basé à Nantes, a fait peau neuve ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux membres autour du violoniste fondateur Patrick Févai, permettant la rencontre de quatre personnalités issues d’univers musicaux aussi éclectiques que complémentaires.

La volonté des Liger de transcender les frontières est au coeur de leur projet artistique. S’ils continuent à faire résonner leurs accords le long de la Loire dans des salles de concert traditionnelles, les Liger investissent des lieux plus insolites à la recherche de nouveaux publics à qui ils aiment transmettre leur passion de la Musique.

Pour ce voyage viennois au coeur du 18ème siècle, le quatuor Liger fait le choix d’interpréter les oeuvres de ces grands compositeurs sur « instruments d’époque » avec des cordes en boyaux, et des archets de l’époque classique (1760-1800), pour se rapprocher d’une certaine authenticité dans l’interprétation musicale. La couleur des cordes en boyaux et la légèreté rebondissante des archets permettent une meilleure compréhension de l’écriture des oeuvres, un travail plus approfondi de l’articulation la plus juste voulue par les compositeurs, et une mise en lumière des contrastes rythmiques et musicaux de cette époque en pleine mutation.

1er violon : Solenne Guilbert ; 2nd violon : Patrick Févai ; Alto : Gwenola Morin ; Violoncelle : Cédric Forré

PROGRAMME :

– Joseph Haydn, 1732-1809. Quatuor op 20 n°3 en sol m : Allegro con spirito ; Menuetto-trio ; Poco adagio ; Allegro di molto

Les six quatuors de l’opus 20 de Haydn, composés en 1772, sont considérés comme les premières grandes compositions du genre du quatuor à cordes, et en font de Haydn le père incontesté. Influencé par le courant de pensées du « Sturm und Drang » (Tempête et Passion) émergeant en Europe à cette époque, Haydn développe des techniques de composition qui définiront les grands principes d’écriture du quatuor à cordes. Dans ce courant essentiellement viennois, la tonalité mineur permet d’exprimer la passion ou la douleur, le clair-obscur, des effets « étranges et imprévus » que nous retrouvons dans ce quatuor en sol mineur, avec un premier et un dernier mouvements très théâtraux aux accents dramatiques, en contraste avec le menuet et le mouvement lent plus calmes et cantabile.

– Ludwig van Beethoven 1770-1827. Quatuor op 18 n°3 en Ré M : Allegro ; Andante con molto ; Allegro ; Presto

Les quatuors à cordes de l’opus 18 constituent les toutes premières oeuvres pour cette formation composées par Beethoven en 1798-1799, et dédiées au Prince Lobkowitz, un de ses plus fervents admirateurs et soutiens. Ces quatuors à cordes s’inscrivent dans la continuité de l’écriture du genre, insufflée par Haydn (que Beethoven a rencontré en 1792) et dont il s’est largement inspiré, à la frontière entre le classicisme, dont il est le dernier représentant, et le romantisme qu’il a amené et développé au début du 19ème siècle.

Ce quatuor n°3 est en réalité le tout premier quatuor à cordes composé par Beethoven d’un point de vue chronologique, et reconnu aussi comme le premier chef d’oeuvre du compositeur dans le genre. Sa tonalité majeur amène dès les premières notes une couleur douce et lumineuse, qui va être vite contrastée par une trame frémissante des quatre cordes, opposant des masses sonores, des registres, des attaques, à des moments de grands raffinements.

Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes 11 rue Kervégan – 44100 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

quatuor Liger