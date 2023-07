Samiotissa – Chansons et danses traditionnelles de Grèce Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Samiotissa – Chansons et danses traditionnelles de Grèce
16 et 17 septembre
Chansons grecques populaires et modernes (Theodorakis, etc.)

Le public sera invité à danser !

Les pas de danse seront enseignés.

Ensemble « Aperto ! »

Flûtes traversières du Conservatoire de Nantes

