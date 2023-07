Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Ile Feydeau : 1 Hall 1 Artiste – Concerts 16 et 17 septembre Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes Entrée libre Cet évènement fait partie intégrante de 1 Hall 1 Artiste sur l’île Feydeau. Retrouvez toutes les autres animations ici.

Nous vous invitons à venir écouter 8 concerts dans la cour Ovale, le samedi et dimanche après midi.

Lieu – entrée par le 09 et 09 bis quai Turenne ou le 11 rue Kervégan.

**

Durée de chaque concert – environ 30 minutes.** Samedi 14:00 – 14:30 : Une surprise !

15:00 – 15:30 : Aperto ! du Conservatoire de Nantes

16:00 – 16:30 : Nota Bene

17:00 – 17:30 : Quatuor Liger Dimanche 14:00 – 14:30 : Quatuor Liger

15:00 – 15:30 : Chorale Label Diva

16:00 – 16:30 : Ensemble de violoncelles du Conservatoire de Nantes

17:00 – 17:30 : Aperto ! du Conservatoire de Nantes Moments musicaux Ensemble « Aperto ! » – Flûtes traversières du Conservatoire de Nantes Samiotissa – Chansons et danses traditionnelles de Grèce par l’ensemble « Aperto ! », sous la direction Gilles de Talhouët. Cour ovale de l’Ile Feydeau – Nantes 11 rue Kervégan – 44100 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://openagenda.com/jep-2023-pays-de-la-loire/events/ile-feydeau-1-hall-1-artiste-9960200 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

