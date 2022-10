Marchez Courées Cour Morel Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marchez Courées Cour Morel, 19 novembre 2022, Lille. Marchez Courées Samedi 19 novembre, 09h00 Cour Morel

Gratuit sur inscription

Balade découverte des courées de Wazemmes Cour Morel 67 bis rue de la Justice, 59000 Lille Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/courmorel.habitants.9 »}] Marchez Courées ! L’association des habitants de la courée Morel rue de la justice vous propose une balade découverte des courées de Wazemmes avec un rendez-vous à 9h au niveau de la cour Morel (avec café et viennoiseries). Gratuit

Durée 1h30 – 2h. Cour Morel Wazemmes

