Fête de la musique à Sées Mercredi 21 juin, 17h30 Cour Mazeline La Ville de Sées organise la traditionnelle fête de la musique, le mercredi 21 juin.

À partir de 17 h 30, cour Mazeline à Sées :

17 h 30 : animations musicales par l’école municipale de musique, l’Alliance musicale et le conservatoire d’Argentan,

20 h 30 : concert de « Õ c’est nous » (musique pop-folk).

Entrée libre Restauration et buvette sur place – Foodtruck SARL Damili

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

Sées 61500 Orne Normandie

