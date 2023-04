Concert Floralia de Kyrie Kristmanson Courcerault, 13 mai 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

L’association Vie et Patrimoine à Courcerault accueille en l’église Saint Pierre de Courcerault Kyrie Kristmanson qui vient de sortir son album Floralia et qui entame une tournée dans le Perche en calèche pour sa promotion.

Pratique : réservation conseillée..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Courcerault Eglise

Cour-Maugis sur Huisne 61340 Orne Normandie



The association Vie et Patrimoine à Courcerault welcomes Kyrie Kristmanson in the church of Saint Pierre de Courcerault. Kyrie has just released his album Floralia and will start a tour in the Perche region in a horse-drawn carriage to promote it.

Practical: reservation recommended.

La asociación Vie et Patrimoine à Courcerault recibe en la iglesia de Saint Pierre de Courcerault a Kyrie Kristmanson, que acaba de publicar su álbum Floralia.

Información práctica: se recomienda reservar.

Der Verein Vie et Patrimoine à Courcerault empfängt in der Kirche Saint Pierre de Courcerault Kyrie Kristmanson, der gerade sein Album Floralia veröffentlicht hat und zu seiner Promotion eine Kutschfahrt durch das Perche unternimmt.

Praktische Informationen: Reservierung empfohlen.

