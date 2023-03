Fresque du climat, 21 avril 2023, Cour-Maugis sur Huisne Normandie Tourisme / Orne Tourisme Cour-Maugis sur Huisne.

Fresque du climat

près de la mairie L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne Orne

2023-04-21 17:30:00 – 2023-04-21 20:30:00

Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Cour-Maugis sur Huisne .

Un atelier pour comprendre de façon interactive le changement du climat, telle est l’ambition de ce moment qui vous permettra d’appréhender de manière ludique l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Sur la base de données scientifiques, cet atelier mobilise l’intelligence collective pour retracer des liens de cause à effets et permettre ainsi à chacun de prendre du recul et de comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.

Sur réservation au 02 33 25 70 10. jusqu’au 20 avril 12h00

Un atelier pour comprendre de façon interactive le changement du climat, telle est l’ambition de ce moment qui vous permettra d’appréhender de manière ludique l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Sur la base de données scientifiques, cet atelier mobilise l’intelligence collective pour retracer des liens de cause à effets et permettre ainsi à chacun de prendre du recul et de comprendre les enjeux climatiques dans leur globalité.

Sur réservation au 02 33 25 70 10. jusqu’au 20 avril 12h00

+33 2 33 25 70 10

Cour-Maugis sur Huisne

dernière mise à jour : 2023-03-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme