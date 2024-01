Troc de fringues à l’Escarbille ! Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 19:00:00

On amène ses vêtements (plutôt adultes) en bon état, et on repart avec d’autres. Tout est gratuit !

Pratique au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr



