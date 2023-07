ATELIER – CONSERVER LE PATRIMOINE ÉCRIT – ARCHIVES MUNICIPALES Cour Marengo – Caserne Saint Jacques Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie Béziers, 19 juillet 2023, Béziers.

En réalisant un constat d’état de documents d’archives, Anaïs vous présentera la conservation préventive et la restauration du patrimoine écrit. Tout public – Inscription obligatoire par téléphone..

2023-07-19 14:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Cour Marengo – Caserne Saint Jacques

Rampe du 96ème Régiment d’Infanterie

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Anaïs will introduce you to preventive conservation and the restoration of written heritage. Open to all – Registration required by telephone.

Anaïs le ofrecerá una visión general de la conservación preventiva y la restauración del patrimonio escrito. Abierto a todos – Inscripción previa por teléfono.

Anaïs wird Ihnen anhand einer Zustandserfassung von Archivdokumenten die präventive Konservierung und Restaurierung des schriftlichen Kulturerbes vorstellen. Alle Altersgruppen – Anmeldung per Telefon erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE