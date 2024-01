17e Salon du Livre ancien de Bordeaux Cour mably bordeaux Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

17e Salon du Livre ancien de Bordeaux 20 et 21 janvier Cour mably bordeaux Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

C’est dans la superbe salle capitulaire et sous les arcades de la Cour Mably, au centre du « triangle d’or », que le 17ème Salon du Livre ancien aura lieu les 20 et 21 janvier 2024.

Ce rendez-vous incontournable des bibliophiles et amoureux du livre et de l’écrit proposera à tous des ouvrages rares et curieux dans tous les genres (livres anciens et contemporains, illustrés, ouvrages documentaires, bandes dessinées, belles reliures, etc.), mais aussi des gravures, des photographies, des autographes, des vieux papiers… Chacun pourra chercher, découvrir, peut-être acquérir, le livre ancien ou plus moderne de ses vœux : livre épuisé à quelques euros ou bien ouvrage de haute bibliophilie beaucoup plus rare et onéreux, tous proposés par des libraires passionnés.

Le Salon est organisé par l’association Les Amis du Livre ancien et moderne (ALAM) et le Syndicat National des Bouquinistes et Brocanteurs (SNBB), avec l’aide de la Ville de Bordeaux. Son accès respectera les protocoles sanitaires en vigueur.

Accès facile : centre-ville à 200 m du Grand-Théâtre ; tramway, autobus, parkings.

alambx@gmail.com ou Jean Michel Andrault (06 85 28 40 96)

