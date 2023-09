FIFIB 2023 – Festival International du Film Indépendant de Bordeaux Cour Mably Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde FIFIB 2023 – Festival International du Film Indépendant de Bordeaux Cour Mably Bordeaux, 18 octobre 2023, Bordeaux. FIFIB 2023 – Festival International du Film Indépendant de Bordeaux 18 – 23 octobre Cour Mably Nuits du FIFIB et Village Mably GRATUIT. Tarifs et réservation des projections en salles disponibles sur le site : https://www.fifib.com/fr Du 18 au 23 octobre, le FIFIB – Festival International du Film Indépendant de Bordeaux – revient pour sa 12ème édition : une semaine de cinéma indépendant, fort, joyeux et libre : compétitions, avant-premières, rétrospectives inédites et autres moments privilégiés. > Retrouvez la programmation complète du FIFIB 2023 : https://www.fifib.com/fr Trois compétitions :

Compétition internationale de longs métrages

Compétition française de courts métrages

Compétition Contrebande Les projections hors compétition :

Avant-premières courts-métrages

Focus

Rétrospectives

Coups de coeur

Documentaires

Cartes blanches Les invités & Avant-premières :

Monia Chokri

Joachim Lafosse

Emmanuelle Devos

Blandine Rinkel

November Ultra

Dominique Marchais

Bertrand Bonello

Kleber Mendonça Filho

Camélia Jordana

Lola Quivoron

Pierre Salvadori

Erwan Le Duc

Sébastien Lifshitz… Le Village Mably – GRATUIT :

Rencontres avec les cinéastes

Projections de séries en plein air – Sunset Cinema Arte

Ateliers créatifs

Stand Collectif 50/50

Stand La Chemise Club

Les Heures Joyeuses tous les jours de 19h à 20H

Bar & Pizzas tous les jours de 10h à minuit Les Nuits – Village Mably – GRATUIT :

Showcase Blandine Rinkel x November Ultra x Pierō + DJ Set de Pierō

Blind Test Kloudbox de Philippe Maurice & Capitaine

The Romeo Sextape

Ohjeelo

Berezina

Malaise Vagal

CatGir > Pour rejoindre l’évènement Facebook :

https://www.facebook.com/events/3678318922493858/?ref=newsfeed&locale=fr_FR INFOS PRATIQUES :

Du 18 au 23 octobre 2023 Lieux :

– Cinéma UTOPIA Bordeaux : 5 place Camille Jullian, 33000 BORDEAUX

– Cinéma UGC Ciné Cité Bordeaux (UGC Bordeaux & Talence): 13-15 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX

– Village Cour Mably : 3 Rue Mably, 33000 BORDEAUX CONTACT : contact@fifib.com PARTENAIRES :

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:00:00+02:00

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:00:00+02:00 cinéma festival Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cour Mably Adresse 3 rue mably Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Cour Mably Bordeaux latitude longitude 44.84332;-0.576718

