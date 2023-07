Les Mardis d’Uzerche n°6 Cour Jean Jaurès Uzerche, 15 août 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Cirque / Mât chinois. L’homme qui perdait ses boutons par Circ panic.

Levez les yeux au ciel ! Un spectacle de cirque visuel, à 360°, où un acrobate évolue au gré des notes du musicien et d’un mat chinois indiscipliné. Un moment de grâce qui impressionnera tout le monde !

En mêlant techniques du cirque, danse et interaction avec le public, l’acrobate barcelonnais Jordi Panareda, flanqué de ses « boutons », nous invite à suivre son pas plein de souplesse vers un monde imaginaire rempli de rêve, de poésie et de tendresse. Le mât devient vite un personnage à part entière.

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie : Halle Huguenot) – gratuit – sans réservation – durée : 40 min – Tout public..

2023-08-15

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Circus / Chinese pole. The man who lost his buttons by Circ panic.

Look up to the sky! A 360° visual circus show in which an acrobat moves to the beat of a musician’s notes and an unruly Chinese mast. A moment of grace that will impress everyone!

Mixing circus techniques, dance and audience interaction, Barcelona acrobat Jordi Panareda, flanked by his « buttons », invites us to follow his supple steps into an imaginary world filled with dreams, poetry and tenderness. The mast quickly becomes a character in its own right.

9pm Cour Jean Jaurès (in case of rain: Halle Huguenot) – free – no reservation required – duration: 40 min – open to all.

Circo / poste chino. El hombre que perdía sus botones por el pánico circense.

¡Mira al cielo! Un espectáculo visual de circo de 360° en el que un acróbata se mueve al ritmo de un músico y un mástil chino rebelde. ¡Un momento de gracia que seguro impresionará a todos!

Combinando técnicas circenses, danza e interacción con el público, el acróbata barcelonés Jordi Panareda, flanqueado por sus « botones », nos invita a seguir sus flexibles pasos hacia un mundo imaginario lleno de sueños, poesía y ternura. El mástil se convierte rápidamente en un personaje por derecho propio.

21.00 h Cour Jean Jaurès (en caso de lluvia: Halle Huguenot) – gratuito – sin reserva – duración: 40 min – Abierto a todos.

Zirkus / Chinesischer Mast. Der Mann, der seine Knöpfe verlor von Circ panic.

Richten Sie Ihre Augen nach oben! Eine visuelle Zirkusvorstellung, 360°, bei der sich ein Akrobat zu den Noten eines Musikers und eines widerspenstigen chinesischen Matts bewegt. Ein Moment der Anmut, der alle beeindrucken wird!

Mit einer Mischung aus Zirkustechniken, Tanz und Interaktion mit dem Publikum lädt uns der Akrobat Jordi Panareda aus Barcelona, flankiert von seinen « Knöpfen », ein, seinem geschmeidigen Schritt in eine imaginäre Welt voller Träume, Poesie und Zärtlichkeit zu folgen. Der Mast wird schnell zu einer eigenständigen Figur.

21 Uhr Cour Jean Jaurès (bei Regen: Halle Huguenot) – kostenlos – ohne Reservierung – Dauer: 40 Min. – Für alle Altersgruppen.

