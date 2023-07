Les Mardis d’Uzerche n°2 Cour Jean Jaurès Uzerche, 18 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Théâtre de rue / Clown gestuel et charabia. Caillasse par la cie Le guichet.

Deux prisonniers enfantins enchainent les jeux, acrobaties et chants pour s’évader de leur quotidien monotone, dans un humour caustique et absurde qui embarque enfants et adultes. Ce duo, sorti d’un Laurel & Hardy cabossé, multiplie les plaisanteries, oscillant toujours entre espièglerie caustique et poésie loufoque. Bataille de polochons où les plumes volent, concert de clés à pipe sur lit à barreau… leur cellule devient une cour de recréation où les situations folles s’enchainent. Attention, car le public fait pleinement partie de l’espace de jeu de ces deux bagnards farfelus.

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie : Halle Huguenot) – gratuit – sans réservation – durée : 50 min – tout public, à partir de 5 ans..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . .

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Street theater / Gestural clowning and gibberish. Caillasse by Cie Le guichet.

Two childish prisoners perform a series of games, acrobatics and songs to escape from their monotonous daily lives, with a caustic and absurd sense of humor that captivates children and adults alike. This duo, out of a dented Laurel & Hardy, multiply their jokes, always oscillating between caustic mischief and zany poetry. A pillow fight where feathers fly, a concert of pipe wrenches on a bed with bars? their cell becomes a playground where crazy situations follow one another. Beware, for the audience is fully part of the playground of these two eccentric convicts.

9pm Cour Jean Jaurès (in case of rain: Halle Huguenot) – free of charge – no reservation required – duration: 50 min – for all ages 5 and up.

Teatro de calle / Payasadas gestuales y galimatías. Caillasse de la compañía Le guichet.

Dos presos infantiles realizan una serie de juegos, acrobacias y canciones para escapar de su monótona vida cotidiana, en un humor cáustico y absurdo que gusta por igual a niños y adultos. Este dúo, como salido de un Laurel & Hardy maltrecho, está lleno de bromas, oscilando siempre entre la picardía cáustica y la poesía alocada. Una pelea de almohadas en la que vuelan plumas, un concierto de llaves de tubo sobre una cama con barrotes… su celda se convierte en un patio de recreo donde se suceden las situaciones disparatadas. Pero cuidado, porque el público se convierte en parte integrante del espacio escénico de estos dos excéntricos convictos.

21.00 h Cour Jean Jaurès (en caso de lluvia: Halle Huguenot) – gratuito – sin reserva – duración: 50 min – para todos los públicos a partir de 5 años.

Straßentheater / Gestenclown und Kauderwelsch. Caillasse von der cie Le guichet.

Zwei kindliche Gefangene reihen Spiele, Akrobatik und Gesang aneinander, um ihrem eintönigen Alltag zu entfliehen, in einem ätzenden und absurden Humor, der Kinder und Erwachsene mitreißt. Dieses Duo, das einem verbeulten Laurel & Hardy entsprungen ist, vervielfältigt die Witze und schwankt dabei immer zwischen ätzender Schelmerei und verrückter Poesie. Eine Kissenschlacht mit fliegenden Federn, ein Pfeifenschlüsselkonzert auf einem Gitterbett… Ihre Zelle wird zum Spielplatz, wo eine verrückte Situation die nächste jagt. Achtung, denn das Publikum ist Teil des Spielraums dieser beiden skurrilen Sträflinge.

21 Uhr Cour Jean Jaurès (bei Regen: Halle Huguenot) – kostenlos – ohne Reservierung – Dauer: 50 Min. – für alle Altersgruppen, ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze