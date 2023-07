Bibio’âne Cour Jean Jaurès Uzerche, 13 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Chaque jeudi, depuis la ville haute, déambulez jusqu’aux bords de la Vézère, avec 2 ânes bâtés chargés de caisses remplies d’albums à lire. Un petit périple de 2 kms dans la nature, avec des pauses lecture, afin de profiter de nos compagnons aux grandes oreilles. Avec l’aide d’Armelle et Jean – François,vous guiderez les baudets jusqu’au bord de la Vézère. Il sera temps de sortir les livres : pour les plus petits, les livres seront lus par vos guides, quand les plus grands peuvent se servir directement et profiter de cette bibliothèque ambulante ou les ânes sont les personnages principaux. En cas de pluie, pas de panique, une solution de repli est prévue.

17h30 à 19h départ cour Jean Jaurès gratuit.

Cette animation est assurée par Les Ânes du Gîte, et offerte par la Ville d’Uzerche..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday, from the upper town, stroll down to the banks of the Vézère, with 2 donkeys loaded with boxes full of books to read. A short 2 km journey through nature, with breaks for reading, to enjoy our big-eared companions. With the help of Armelle and Jean-François, you’ll guide the stallions to the banks of the Vézère. Then it’s time to get out the books: for the little ones, the books will be read by your guides, while the older ones can help themselves to this walking library where the donkeys are the main characters. In case of rain, don’t panic, a fallback solution is available.

5.30 pm to 7 pm departure from cour Jean Jaurès free of charge.

This event is organized by Les Ânes du Gîte, and offered by the town of Uzerche.

Todos los jueves, desde la parte alta de la ciudad, daremos un paseo hasta las orillas del Vézère, con 2 burros cargados de cajas llenas de libros para leer. Se trata de un corto trayecto de 2 km por el campo, con pausas para la lectura, para que puedas aprovechar al máximo a nuestros compañeros de grandes orejas. Con la ayuda de Armelle y Jean-François, guiarás a los burros hasta las orillas del Vézère. Entonces será el momento de sacar los libros: para los más pequeños, los libros serán leídos por sus guías, mientras que los mayores podrán servirse ellos mismos y disfrutar de esta biblioteca ambulante en la que los burros son los protagonistas. En caso de lluvia, que no cunda el pánico, se ha previsto una solución alternativa.

de 17:30 a 19:00 h, salida de la Cour Jean Jaurès, gratuita.

Este evento está organizado por Les Ânes du Gîte y patrocinado por la ciudad de Uzerche.

Jeden Donnerstag können Sie von der Oberstadt aus mit zwei Eseln, die mit Kisten voller Lesebücher beladen sind, bis zum Ufer der Vézère spazieren gehen. Eine kleine Reise von 2 km durch die Natur, mit Lesepausen, um unsere Gefährten mit den großen Ohren zu genießen. Mit der Hilfe von Armelle und Jean-François werden Sie die Tiere bis zum Ufer der Vézère führen. Dann ist es Zeit, die Bücher herauszuholen: Die Kleinsten werden von Ihren Führern vorgelesen, während die Größeren sich direkt bedienen und von dieser wandelnden Bibliothek profitieren können, in der die Esel die Hauptfiguren sind. Falls es regnen sollte, keine Panik, es gibt eine Ausweichmöglichkeit.

17:30 bis 19:00 Uhr ab Hof Jean Jaurès kostenlos.

Diese Veranstaltung wird von Les Ânes du Gîte organisiert und von der Stadt Uzerche angeboten.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze