Les Mardis d’Uzerche n°1 Cour Jean Jaurès Uzerche, 11 juillet 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Solo de clown et marionnettes de mousse de savon. Les petites casseroles que tu trimballes par la cie L’Envers du monde.

Enchaînée à ses casseroles, une clown vagabonde trimballe sa peine et sa joie jusqu’à un lieu débordant de mousse. En la triturant, l’effritant, elle sculpte des personnages fantastiques, que vos frimousses vont adorer. Un spectacle plein de poésie, où une marionnettiste du savon vous emmène dans un imaginaire tendre et émouvant.

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie : Halle Huguenot) – gratuit – sans réservation – durée : 30 min – Tout public dès 5 ans..

Cour Jean Jaurès

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Clown solo and soap foam puppets. Les petites casseroles que tu trimballes by cie L’Envers du monde.

Chained to her pots and pans, a wandering clown carries her pain and joy to a place overflowing with foam. As she shuffles and crumbles, she sculpts fantastical characters that your little ones will love. A show full of poetry, where a soap puppeteer takes you into a tender and moving imaginary world.

9pm Cour Jean Jaurès (in case of rain: Halle Huguenot) – free – no reservation required – duration: 30 min – for all ages 5 and up.

Solo de payaso y marionetas de espuma de jabón. Les petites casseroles que tu trimballes de la compañía L’Envers du monde.

Encadenada a sus cacerolas, una payasa errante lleva su dolor y su alegría a un lugar rebosante de espuma. Mientras se revuelve y se desmorona, esculpe personajes fantásticos que encantarán a los más pequeños. Un espectáculo lleno de poesía, en el que un titiritero de jabón te lleva a un mundo imaginario tierno y conmovedor.

21.00 h Cour Jean Jaurès (en caso de lluvia: Halle Huguenot) – gratuito – sin reserva – duración: 30 min – A partir de 5 años.

Clownsolo und Marionetten aus Seifenschaum. Les petites casseroles que tu trimballes von der Cie L’Envers du monde.

Eine an ihre Töpfe gekettete Wanderclownin schleppt ihren Kummer und ihre Freude bis zu einem Ort, der vor Schaum überquillt. Indem sie ihn zerreibt und zerbröselt, formt sie fantastische Figuren, die Ihre Kinder lieben werden. Ein Stück voller Poesie, in dem eine Seifenpuppenspielerin Sie in eine zärtliche und rührende Fantasie entführt.

21h Cour Jean Jaurès (bei Regen: Halle Huguenot) – kostenlos – ohne Reservierung – Dauer: 30 Min. – Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren.

