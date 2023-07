L’UZ-ine : Exposition céramiques Raku Cour Jean Jaurès Uzerche, 18 avril 2023, Uzerche.

Uzerche,Corrèze

Depuis 2014, Daniel Rossander travaille la céramique, et plus particulièrement le Raku. Il apprécie « la grossièreté brute de la terre contrastant avec la douceur soyeuse de la peau de l’émail », et travaille à rendre les impressions ressenties lors d’un voyage en Islande, entre feu et glace. Il compose entre autres des «tableaux céramique », alliant différents matériaux comme le verre, le métal, ou le cuir.

L’UZ-ine. Entrée libre et gratuite, du mardi au samedi, de 14H à 18H en avril et mai, 10h à 12H et 14h à 19H en juin et juillet..

2023-04-18 fin : 2023-07-30 19:00:00. .

Cour Jean Jaurès L’UZ-ine

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Since 2014, Daniel Rossander has been working with ceramics, and Raku in particular. He appreciates « the rough coarseness of the clay contrasting with the silky softness of the glaze skin », and works to render the impressions felt during a trip to Iceland, between fire and ice. Among other things, he composes « ceramic paintings », combining different materials such as glass, metal and leather.

L’UZ-ine. Free admission, Tuesday to Saturday, 2pm to 6pm in April and May, 10am to 12pm and 2pm to 7pm in June and July.

Desde 2014, Daniel Rossander trabaja la cerámica, y el Raku en particular. Aprecia « la tosquedad de la arcilla en contraste con la suavidad sedosa de la piel del esmalte », y trabaja para plasmar las impresiones sentidas durante un viaje a Islandia, entre el fuego y el hielo. Su obra incluye « pinturas cerámicas », que combinan distintos materiales como el vidrio, el metal y el cuero.

L’UZ-ine. Entrada gratuita, de martes a sábado, de 14:00 a 18:00 en abril y mayo, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 en junio y julio.

Seit 2014 arbeitet Daniel Rossander mit Keramik, insbesondere mit Raku. Er schätzt « die rohe Grobheit der Erde im Kontrast zur seidig weichen Haut der Glasur » und arbeitet daran, die Eindrücke wiederzugeben, die er auf einer Reise nach Island zwischen Feuer und Eis empfunden hat. Er komponiert unter anderem « Keramikbilder », in denen er verschiedene Materialien wie Glas, Metall und Leder miteinander verbindet.

UZ-ine. Freier Eintritt, Dienstag bis Samstag, 14-18 Uhr im April und Mai, 10-12 Uhr und 14-19 Uhr im Juni und Juli.

