Fête de la Musique Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés Fête de la Musique Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés, 17 juin 2023, Saint-Germain-des-Fossés. Saint-Germain-des-Fossés,Allier Concert de l’Indépendante.

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Rue du Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Indépendante concert Concierto independiente Konzert der Unabhängigen Mise à jour le 2023-05-31 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Adresse Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Rue du Prieuré Ville Saint-Germain-des-Fossés Departement Allier Lieu Ville Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés

Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-des-fosses/

Fête de la Musique Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés 2023-06-17 was last modified: by Fête de la Musique Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés Cour intérieur du Prieuré (ou espace culturel en cas de pluie) Saint-Germain-des-Fossés 17 juin 2023