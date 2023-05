Fête de la Musique à Salviac : concert de la chorale « Jouez et Chantez » Cour et jardin du Château Lacoste, 21 juin 2023, Salviac.

Salviac,Lot

Venez profiter du concert de la chorale « Jouez et Chantez » de Salviac pour la Fête de la Musique !

A cette occasion, le Château Lacoste vous ouvre les portes de la cour et du jardin où se produira la chorale.

N’hésitez pas à venir les écouter dans ce beau cadre idyllique !.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Cour et jardin du Château Lacoste

Salviac 46340 Lot Occitanie



Come and enjoy the concert of the choir « Jouez et Chantez » of Salviac for the Music Festival !

On this occasion, the Château Lacoste opens the doors of the courtyard and the garden where the choir will perform.

Do not hesitate to come and listen to them in this beautiful idyllic setting!

¡Venga a disfrutar del concierto del coro « Jouez et Chantez » de Salviac para la Fiesta de la Música!

En esta ocasión, el Château Lacoste abre las puertas del patio y del jardín donde actuará el coro.

No dude en venir a escucharlos en este bello entorno idílico

Genießen Sie das Konzert des Chors « Jouez et Chantez » aus Salviac anlässlich der Fête de la Musique!

Zu diesem Anlass öffnet Ihnen das Château Lacoste die Türen zum Hof und zum Garten, wo der Chor auftreten wird.

Zögern Sie nicht, ihnen in diesem schönen, idyllischen Rahmen zuzuhören!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cazals-Salviac