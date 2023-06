Bal populaire Cour école Samain Lille, 13 juillet 2023, Lille.

Bal populaire Jeudi 13 juillet, 14h00 Cour école Samain Gratuit

Le jeudi 13 juillet 2023 le bal populaire revient au Faubourg !

L’association projet et au Clair de Lune organisent un après midi plein de surprises et de jeux pour les petits et les grands à partir de 14h dans la cour de l’école Samain. Puis une soirée festive et dansante avec une animation musicale et un barbecue.

C’est l’été, c’est le moment de danser !

N’hésitez pas à venir nombreux profiter des activités proposées !

Cour école Samain 15 avenue Verhaeren Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

