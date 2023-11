Noël à la Cour Duplessis Cour Duplessis Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Noël à la Cour Duplessis Cour Duplessis Versailles, 15 décembre 2023, Versailles. Noël à la Cour Duplessis 15 – 17 décembre Cour Duplessis Cour Duplessis : artistes, restaurateurs d’art, créateurs, décoration.

Nous vous donnons rendez-vous dans La Cour Duplessis

pour la 4e édition de Noël : Vendredi 15 et Samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 18h

Le dimanche 17 décembre de 15h-18h 3, impasse Duplessis, Versailles https://www.instagram.com/ateliers_duplessis_versailles/

3, impasse Duplessis, Versailles https://www.instagram.com/ateliers_duplessis_versailles/

https://fr-fr.facebook.com/AteliersDuplessisVersailles/

2023-12-15T10:30:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

