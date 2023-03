Atelier de linogravure Cour Duplessis, 31 mars 2023, Versailles.

Atelier de linogravure 31 mars – 2 avril Cour Duplessis

L’atelier sera ouvert exceptionnellement durant le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Amélie Barthélemy travaille l’estampe, le dessin et la céramique.

Seront proposés pendant 3 jours :

– des ateliers flash d’initiation à la linogravure le vendredi 31 mars à 13h30/14h30/15h30 (sur inscription 10€)

– un atelier de dessin/peinture le samedi 1er matin (sur inscription, 9h-12h)

– Exposition le samedi et dimanche après-midi. Contact : 0665185419

L’atelier est situé dans une cour au fond d’une impasse, qui regroupe une dizaine d’ateliers d’artistes et d’artisans.

Cour Duplessis 3 impasse Duplessis 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France http://www.ameliebarthelemy.com https://www.instagram.com/amelie_barthelemy/channel/ 0665185419

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T13:30:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

initiation flash exposition

Amélie Barthélemy 2023