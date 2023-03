Journées d’expertise technique de tableaux et objets peints Cour Duplessis Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Journées d’expertise technique de tableaux et objets peints Cour Duplessis, 29 mars 2023, Versailles. Journées d’expertise technique de tableaux et objets peints 29 mars – 2 avril Cour Duplessis Vous êtes curieux d’en savoir plus sur vos tableaux ? Comment a-t-il été peint ? Est-ce une peinture à l’huile ? Est-ce une peinture sur papier ou sur toile ? A-t-il déjà été restauré ? Pourquoi l’image semble-t-elle terne ? A quoi sont dues ses craquelures ou ses déformations ?

Alors n’hésitez pas à venir à l’Atelier Levaillant afin que nous puissions étudier ensemble les éléments constituants de vos tableaux en fonction des traces et indices à notre disposition.

L’atelier vous propose de vous mettre à la place d’un restaurateur qui découvre votre tableau et en effectue le premier examen visuel avant de poser un diagnostic et un protocole de traitement.

Sur rendez-vous, d’une durée de 30 minutes, venez avec votre tableau ou votre objet peint dans nos locaux, situés au 3 impasse Duplessis à Versailles. Cour Duplessis 3 impasse Duplessis 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelier-levaillant.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/atelier_levaillant/ »}, {« type »: « email », « value »: « claire.levaillant@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.76.15.30.44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Restauration de tableaux Restauration de peinture Thierry Tessier

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Cour Duplessis Adresse 3 impasse Duplessis 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Cour Duplessis Versailles

Cour Duplessis Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Journées d’expertise technique de tableaux et objets peints Cour Duplessis 2023-03-29 was last modified: by Journées d’expertise technique de tableaux et objets peints Cour Duplessis Cour Duplessis 29 mars 2023 Cour Duplessis Versailles Versailles

Versailles Yvelines