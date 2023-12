MARCHÉ FESTIF D’HIVER Cour du Séquoia Saffré, 1 décembre 2023, Saffré.

Saffré,Loire-Atlantique

L’association Circuit courge vous invite à un marché festif d’hiver.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

Cour du Séquoia

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Circuit courge association invites you to a festive winter market

La asociación Circuit courge le invita a un mercado festivo de invierno

Der Verein Circuit courge lädt Sie zu einem festlichen Wintermarkt ein

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire