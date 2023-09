Exposition d’arts Vermeiren et Fasquel cour du roi dauphin Buis-les-Baronnies, 23 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Le cloître des dominicains a le plaisir d’accueillir une exposition de peintures et de sculptures par Jean Pierre Vermeiren ainsi que Jean pierre Fasquel s’associent pour vous proposer une merveilleuse exposition d’arts..

2023-09-23 08:00:00 fin : 2023-10-30 20:00:00. .

cour du roi dauphin le cloître des dominicains

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Dominican cloister is delighted to welcome an exhibition of paintings and sculptures by Jean Pierre Vermeiren and Jean Pierre Fasquel, who have joined forces to bring you a marvellous exhibition of the arts.

El claustro dominico se complace en acoger una exposición de pinturas y esculturas de Jean Pierre Vermeiren y Jean Pierre Fasquel, que han unido sus fuerzas para ofrecerle una maravillosa muestra de arte.

Das Dominikanerkloster freut sich, eine Ausstellung von Gemälden und Skulpturen von Jean Pierre Vermeiren sowie Jean pierre Fasquel zu beherbergen. Sie haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen eine wunderbare Kunstausstellung zu bieten.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale