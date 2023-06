Conférence musicale et concert autour des chansons de Jean Andreu cour du puy Figeac, 25 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Conférence : itinéraire d’une chanson de son écriture à sa réalisation !

En présence de l’auteur-compositeur, de l’arrangeur, de la scénographe, des musiciens, de l’ingénieur du son, du créateur lumière, suivez l’itinéraire des chansons de Jean Andreu, de la première idée de texte jusqu’à la version finale sur scène.

Concert : un chanteur à voix, des chansons à texte

Affûteur de mots, Jean Andreu livre un carrousel d’émotions dans des textes très personnels, poétiques et percutants. La vraie chanson française servie par une voix généreuse. Il sera accompagné de ses musiciens et des choristes du stage « Jean Andreu Côté Chœur »..

2023-08-25 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-25 . EUR.

cour du puy

Figeac 46100 Lot Occitanie



Conference: the itinerary of a song from its writing to its realization!

In the presence of the songwriter, arranger, set designer, musicians, sound engineer and lighting designer, follow the itinerary of Jean Andreu?s songs, from the first idea for a text to the final version on stage.

Concert: a singer with a voice, songs with a text

Jean Andreu is a wordsmith who delivers a carousel of emotions in highly personal, poetic and powerful lyrics. True French chanson served up by a generous voice. He will be accompanied by his musicians and the singers from the « Jean Andreu Côté Ch?ur » workshop.

Conferencia: ¡el itinerario de una canción desde su escritura hasta su producción!

En presencia del compositor, el arreglista, el escenógrafo, los músicos, el ingeniero de sonido y el diseñador de iluminación, siga el itinerario de las canciones de Jean Andreu, desde la primera idea para un texto hasta la versión final en el escenario.

Concierto: un cantante con voz, canciones con letra

Maestro de la palabra, Jean Andreu ofrece un carrusel de emociones en letras muy personales, poéticas y poderosas. Auténtica chanson francesa servida por una voz generosa. Le acompañarán sus músicos y los cantantes del curso « Jean Andreu Côté Ch?ur ».

Vortrag: Der Weg eines Liedes vom Schreiben bis zur Realisierung!

In Anwesenheit des Komponisten, des Arrangeurs, der Bühnenbildnerin, der Musiker, des Toningenieurs und des Lichtdesigners verfolgen Sie den Weg der Lieder von Jean Andreu von der ersten Textidee bis zur endgültigen Version auf der Bühne.

Konzert: Ein Sänger mit Stimme, Lieder mit Text

Der Wortschleifer Jean Andreu liefert ein Karussell der Emotionen in sehr persönlichen, poetischen und schlagkräftigen Texten. Ein echter französischer Chanson, serviert von einer großzügigen Stimme. Begleitet wird er von seinen Musikern und den Choristen des Workshops « Jean Andreu Côté Ch?ur ».

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Figeac