Les mardis de l’été : Yoanna cour du puy Figeac, 22 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Yoanna est sur scène comme ses chansons : sincère, provocatrice, sensible et féministe. Elle s’accompagne de son accordéon et de son complice Mathieu Goust à la batterie. Elle a su, au fil des ans, tisser un portrait cru de notre société, de la place des femmes aux outrages infligés à la nature. Les riffs d’accordéons soutiennent des refrains comme des slogans scandés!

Ne venez pas chercher la quiétude de la sieste, Yoanna n’est pas là pour chanter des bluettes !.

2023-08-22 21:30:00 fin : 2023-08-22 . EUR.

cour du puy

Figeac 46100 Lot Occitanie



Yoanna is on stage like her songs: sincere, provocative, sensitive and feminist. She is accompanied by her accordion and her accomplice Mathieu Goust on drums. Over the years, she has woven a raw portrait of our society, from the place of women to the outrages inflicted on nature. Accordion riffs support choruses like chanted slogans!

Don’t come looking for the tranquillity of a siesta, Yoanna isn’t here to sing bluettes!

Yoanna es tan sincera, provocadora, sensible y feminista en el escenario como en sus canciones. La acompañan su acordeón y su cómplice Mathieu Goust a la batería. A lo largo de los años, ha tejido un crudo retrato de nuestra sociedad, desde el lugar de la mujer hasta los ultrajes infligidos a la naturaleza. Los riffs del acordeón sostienen los estribillos como eslóganes coreados

No venga en busca de la tranquilidad de una siesta, Yoanna no está aquí para cantarnos dulzuras

Yoanna ist auf der Bühne wie ihre Lieder: aufrichtig, provokativ, sensibel und feministisch. Sie wird von ihrem Akkordeon und ihrem Komplizen Mathieu Goust am Schlagzeug begleitet. Im Laufe der Jahre hat sie ein rohes Porträt unserer Gesellschaft gewebt, von der Stellung der Frau bis hin zu den Schandtaten, die der Natur zugefügt werden. Die Akkordeonriffs unterstützen die Refrains, die wie skandierte Slogans klingen

Yoanna ist nicht hier, um Blümchen zu singen!

