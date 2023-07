Les Mardis de l’été : Thomas Pitiot Cour du Puy Figeac, 8 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Thomas Pitiot nous pond des chansons qui n’en finissent pas de questionner nos géographies et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre et la recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses textes et de ses passerelles musicales. Même s’il tisse depuis 20 ans une relation singulière à l’Afrique de l’ouest à travers de nombreux voyages prolongés au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Maroc et Côte d’Ivoire, son ancrage, sa terre d’envol restent la Seine-Saint- Denis, département populaire où il a passé toute sa vie. Ses chansons dégomment alors l’injustice, les dominations et les préjugés. Bien que les chansons de Thomas soient les fruits d’une génération de métissages et de cultures mêlées, il s’inscrit dans la tradition d’une chanson d’engagement, une chanson humaniste, qui entend faire cohabiter le poétique et le politique, le social et l’intime..

2023-08-08 21:30:00 fin : 2023-08-08 . EUR.

Cour du Puy

Figeac 46100 Lot Occitanie



Thomas Pitiot’s songs never cease to question our geographies and inner worlds. The relationship with others and the search for a shared humanity remain the common thread running through his lyrics and his musical bridges. Although he has forged a unique relationship with West Africa over the past 20 years, through numerous extended trips to Senegal, Mali, Burkina Faso, Morocco and Côte d’Ivoire, his roots and his home base remain Seine-Saint-Denis, the working-class département where he has spent his entire life. His songs are about injustice, domination and prejudice. Although Thomas’s songs are the fruit of a generation of mixed cultures, he follows in the tradition of a chanson d’engagement, a humanist song, which aims to bring together the poetic and the political, the social and the intimate.

Las canciones de Thomas Pitiot no dejan de cuestionar nuestras geografías y nuestros mundos interiores. La relación con los demás y la búsqueda de una humanidad compartida siguen siendo el hilo conductor de sus letras y sus puentes musicales. Aunque ha forjado una relación única con África Occidental en los últimos 20 años, viajando extensamente a Senegal, Malí, Burkina Faso, Marruecos y Costa de Marfil, sus raíces y su hogar siguen siendo Seine-Saint-Denis, el departamento de clase trabajadora donde ha pasado toda su vida. Sus canciones hablan de injusticia, dominación y prejuicios. Aunque las canciones de Thomas son fruto de una generación mestiza, se inscriben en la tradición de la canción de compromiso, una canción humanista que pretende aunar lo poético y lo político, lo social y lo íntimo.

Thomas Pitiot singt Lieder, die unsere Geografie und unsere inneren Welten immer wieder in Frage stellen. Die Beziehung zum Anderen und die Suche nach einer gemeinsamen Menschlichkeit bleiben der rote Faden seiner Texte und seiner musikalischen Brückenschläge. Auch wenn er seit 20 Jahren durch zahlreiche ausgedehnte Reisen in den Senegal, nach Mali, Burkina Faso, Marokko und an die Elfenbeinküste eine einzigartige Beziehung zu Westafrika aufbaut, bleibt seine Verankerung und sein Fluggebiet Seine-Saint-Denis, das populäre Departement, in dem er sein ganzes Leben verbracht hat. In seinen Liedern werden Ungerechtigkeit, Herrschaft und Vorurteile aufgedeckt. Obwohl Thomas’ Lieder die Früchte einer Generation von Mischlingen und gemischten Kulturen sind, steht er in der Tradition eines Chansons des Engagements, eines humanistischen Liedes, das das Poetische und das Politische, das Soziale und das Intime zusammenbringen will.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Figeac