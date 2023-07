Contes avec Poudre de Plume et Jeux anciens avec Ludivers Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’Évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés Contes avec Poudre de Plume et Jeux anciens avec Ludivers Cour du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés, 11 août 2023, Saint-Germain-des-Fossés. Saint-Germain-des-Fossés,Allier Après-midi ludique pour les enfants.

2023-08-11 15:00:00 fin : 2023-08-11 19:00:00. .

Cour du Prieuré Rue du Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fun afternoon for children Tarde de diversión para los niños Spielerischer Nachmittag für Kinder

