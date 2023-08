Journées Européennes du Patrimoine – Pays d’Art et d’Histoire : » Le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs » Cour du Prieuré Carennac, 16 septembre 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Le Dit des trois morts et des trois vifs, un thème édifiant pour les moins tentés par les richesses et le luxe ! Découvrez cette fresque exceptionnelle au sein du site privé habituellement fermé au public en compagnie de l’historienne de l’art Anne-Marie Pêcheur.

Durée 1h. Réservation obligatoire sur notre site internet : pays-vallee-dordogne.com

Places limitées à 20 personnes. Point de rdv donné lors de la réservation..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00. EUR.

Cour du Prieuré RDV

Carennac 46110 Lot Occitanie



Le Dit des trois morts et des trois vifs, an edifying theme for those less tempted by wealth and luxury! Discover this exceptional fresco on a private site usually closed to the public, in the company of art historian Anne-Marie Pêcheur.

Duration: 1 hour. Reservations required on our website: pays-vallee-dordogne.com

Places limited to 20 people. Meeting point given on reservation.

El cuento de los tres muertos y los tres vivos, ¡un tema edificante para los menos tentados por la riqueza y el lujo! Descubra este fresco excepcional en un lugar privado habitualmente cerrado al público, en compañía de la historiadora del arte Anne-Marie Pêcheur.

Duración: 1 hora. Imprescindible reservar en nuestra página web: pays-vallee-dordogne.com

Plazas limitadas a 20 personas. Punto de encuentro indicado en el momento de la reserva.

Die Erzählung von den drei Toten und den drei Lebenden – ein erbauliches Thema für diejenigen, die von Reichtum und Luxus nicht so sehr in Versuchung geführt werden! Entdecken Sie dieses außergewöhnliche Fresko in der privaten Anlage, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, in Begleitung der Kunsthistorikerin Anne-Marie Pêcheur.

Dauer: 1 Stunde. Reservierung auf unserer Website erforderlich: pays-vallee-dordogne.com

Die Plätze sind auf 20 Personen begrenzt. Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

