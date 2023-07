SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR : LA GRANDE AVENTURE LEGO (VF) Cour du Phare (cour du Cinéma) Pornichet, 14 août 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

A 21h30, dans la cour du Cinéma La Toile de Mer.

2023-08-14

Cour du Phare (cour du Cinéma) place Gambetta

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



At 9:30 pm, in the courtyard of the Cinéma La Toile de Mer

A las 21.30 horas, en el patio del Cinéma La Toile de Mer

Um 21:30 Uhr, im Hof des Kinos La Toile de Mer

