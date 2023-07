Journée Médiévale Cour du Pensionnat St Thomas Brusque, 13 août 2023, Brusque.

Brusque,Aveyron

Une journée animée par les Soudoyers de Robert Knolles pour petits et grands autour de jeux médiévaux, taverne, marché artisanal et banquet médiéval !.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Cour du Pensionnat St Thomas

Brusque 12360 Aveyron Occitanie



A day of medieval games, a tavern, a craft market and a medieval banquet for young and old, hosted by Robert Knolles’ Soudoyers!

Un día de juegos medievales, taberna, mercado de artesanía y banquete medieval, ¡dado vida por los Soudoyers de Robert Knolles!

Ein von Robert Knolles’ Soudoyers geleiteter Tag für Groß und Klein mit mittelalterlichen Spielen, einer Taverne, einem Handwerksmarkt und einem mittelalterlichen Bankett!

