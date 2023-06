Théâtre » Une école des femmes » Cour du musée Gannat, 7 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Un homme a recueilli une enfant à l’âge de quatre ans.

Il l’a maintenue dans l’ignorance en la privant d’éducation jusqu’à l’âge de l’adolescence, afin d’en faire sa femme et de pouvoir la garder sous son joug sans risquer d’être cocu. Par l’Atelier Bûle..

2023-07-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Cour du musée

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A man took in a child at the age of four.

He kept her in ignorance and deprived her of an education until she was a teenager, so that he could make her his wife and keep her under his yoke without the risk of being cuckolded. By Atelier Bûle.

Un hombre acogió a una niña a los cuatro años.

La mantuvo en la ignorancia privándola de educación hasta la adolescencia, para poder hacerla su esposa y mantenerla bajo su yugo sin arriesgarse a ser cornudo. Por Atelier Bûle.

Ein Mann nahm ein Kind im Alter von vier Jahren bei sich auf.

Er hielt sie in Unwissenheit und verweigerte ihr bis zum Teenageralter jegliche Bildung, um sie zu seiner Frau zu machen und sie unter seinem Joch halten zu können, ohne Gefahr zu laufen, betrogen zu werden. Von Atelier Bûle.

