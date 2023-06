Concerts en liberté ! Cour du musée du Vieux Castanet Castanet-Tolosan, 29 juin 2023, Castanet-Tolosan.

Concerts en liberté ! Jeudi 29 juin, 18h30 Cour du musée du Vieux Castanet Entrée libre

La Ville de Castanet-Tolosan vous invite à des concerts à ciel ouvert, des moments musicaux, festifs et conviviaux avec des artistes amateurs de la région dans différents quartiers de Castanet-Tolosan.

Les groupes sélectionnés par un jury bénéfcient d’une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié, lieu dédié à l’accueil d’artistes pour soutenir leur travail de création.

Entrée libre – Buvette et petite restauration sur place.

En cas d’intempéries, repli à l’Espace Jacques Brel.

WAKFA ET BAGDAD – Rap

Deux MC toulousains qui perpétuent la tradition du Rap Old-School : du flow, du texte et une instru qui te donne envie de monter le volume. En passant du poétique au sombre, ils diffusent des messages positifs et pointent les inepties de notre monde

Programme complet de juin à octobre

Cour du musée du Vieux Castanet Rue Jean Marie Arnaud Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/Agenda/Concerts_en_libert%C3%A9_2023/Concerts_en_libert%C3%A9_2023_-_Programme.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T18:30:00+02:00 – 2023-06-29T20:00:00+02:00

2023-06-29T18:30:00+02:00 – 2023-06-29T20:00:00+02:00