Ces filles-là – d’Evan Placey – Théâtre ado Cour du lycée Saint-Dominique Valréas, 30 juillet 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Après le succès de l’édition 2022, le Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse, en collaboration avec le CCAS, a de nouveau proposé à un groupe d’adolescents et adolescentes de Valréas un stage de pratique théâtrale..

2023-07-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Cour du lycée Saint-Dominique Rue des Ursulines

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the success of the 2022 edition, the Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse, in collaboration with the CCAS, once again offered a group of teenagers from Valréas a practical theater workshop.

Tras el éxito de la edición de 2022, el Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse, en colaboración con la CCAS, propone de nuevo un curso práctico de teatro para un grupo de adolescentes de Valréas.

Nach dem Erfolg der Ausgabe 2022 bot das Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse in Zusammenarbeit mit dem CCAS erneut einer Gruppe von Teenagern und Teenagerinnen aus Valréas einen Theaterpraktikum an.

