Une demi-journée au théâtre autour de la pièce « York » Cour du lycée Saint-Dominique Valréas, 22 juillet 2023, Valréas.

Atelier Théâtre.

Inutile de chercher « York » dans les œuvres de William Shakespeare, cette pièce n’existe pas. « York » est le fruit d’un assemblage entre la dernière partie d’Henry VI et Richard III..

2023-07-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-22 17:00:00. .

Cour du lycée Saint-Dominique Rue des Ursulines

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Theater workshop.

There’s no need to look up « York » in the works of William Shakespeare, because the play doesn’t exist. « York » is a combination of the last part of Henry VI and Richard III.

Taller de teatro.

No hace falta buscar « York » en las obras de William Shakespeare: no existe. « York » es una combinación de la última parte de Enrique VI y Ricardo III.

Workshop zum Thema Theater.

Es ist sinnlos, in den Werken von William Shakespeare nach « York » zu suchen, denn dieses Stück gibt es nicht. « York » ist eine Mischung aus dem letzten Teil von Henry VI und Richard III.

