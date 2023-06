« La valse du diamant noir » – Théâtre amateur Cour du lycée Saint-Dominique Valréas, 19 juillet 2023, Valréas.

Valréas

« La Valse du Diamant noir » d’Anne Sentuc est le texte sur lequel ont travaillé les amateurs de la troupe éphémère du Festival des Nuits..

2023-07-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-19 20:30:00. EUR.

Cour du lycée Saint-Dominique Rue des Ursulines

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



anne Sentuc?s « La Valse du Diamant noir » (The Black Diamond Waltz) is the text worked on by the amateurs in the Festival des Nuits? short-lived troupe.

« La Valse du Diamant noir » de Anne Sentuc es el texto sobre el que trabajaron los aficionados de la compañía temporal del Festival des Nuits.

« La Valse du Diamant noir » von Anne Sentuc ist der Text, an dem die Amateure der kurzlebigen Theatergruppe des Festival des Nuits gearbeitet haben.

