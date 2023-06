FESTIVAL DE THÉÂTRE – DÉSÉQUILIBRE PASSAGER Cour du lycée Phalsbourg, 28 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Solo désopilant d’un jongleur pas banal. Tout public. Compagnie Entre chien et loup / Compagnie Emergente – Lyon. Écriture, mise en scène et interprétation : Lolo Cousins. Regard artistique et costumes : Camille Perreau. Conception piano à balles : Jean-Christophe Desert. Durée : 1h10. Depuis ses premiers pas sur scène et sur piste, Lolo Cousins s’est attelé à créer des spectacles qui relient les générations. Résolument vintage, entre bonimenteur « old school » et clown contemporain, véritablement jongleur, faussement maladroit, il propose au public de la virtuosité, des prouesses, de l’improvisation et surtout des rires. Au début, on pense qu’il va tout rater. À la fin, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir.. Tout public

Samedi 2023-07-28 à 20:45:00 ; fin : 2023-07-28 . 9 EUR.

Cour du lycée rue du Collège

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



A hilarious solo performance by an unusual juggler. For all audiences. Entre chien et loup / Compagnie Emergente – Lyon. Written, directed and performed by Lolo Cousins. Artistic vision and costumes: Camille Perreau. Ball piano design: Jean-Christophe Desert. Running time: 1h10. Ever since his first steps on stage and on the dance floor, Lolo Cousins has been creating shows that connect generations. Resolutely vintage, somewhere between « old school » huckster and contemporary clown, a true juggler, deceptively clumsy, he offers audiences virtuosity, prowess, improvisation and, above all, laughter. At first, you think he’s going to mess up. By the end, you wonder if he really did it on purpose.

Una divertidísima actuación en solitario de un malabarista fuera de lo común. Para todos los públicos. Entre chien et loup / Compañía Emergente – Lyon. Guión, dirección e interpretación: Lolo Cousins. Visión artística y vestuario: Camille Perreau. Diseño del piano de cola: Jean-Christophe Desert. Duración: 1 hora 10 minutos. Desde sus primeros pasos en el escenario y en la pista de baile, Lolo Cousins crea espectáculos que unen generaciones. Resueltamente vintage, a medio camino entre el charlatán de la « vieja escuela » y el payaso contemporáneo, auténtico malabarista, engañosamente torpe, ofrece al público virtuosismo, destreza, improvisación y, sobre todo, risas. Al principio, uno piensa que va a fallar en todo. Al final, te preguntas si realmente lo ha hecho a propósito.

Ein urkomisches Solo eines nicht alltäglichen Jongleurs. Für das gesamte Publikum. Compagnie Entre chien et loup / Compagnie Emergente – Lyon. Schriftsteller, Regisseur und Darsteller: Lolo Cousins. Künstlerischer Blick und Kostüme: Camille Perreau. Gestaltung des Ballpianos: Jean-Christophe Desert. Dauer: 1h10. Seit seinen ersten Schritten auf der Bühne und in der Manege hat Lolo Cousins daran gearbeitet, Aufführungen zu kreieren, die die Generationen miteinander verbinden. Entschieden vintage, zwischen « old school » Lebemann und zeitgenössischem Clown, wahrhaft jonglierend, fälschlicherweise ungeschickt, bietet er dem Publikum Virtuosität, Kunststücke, Improvisation und vor allem Lachen. Am Anfang denkt man, dass er alles vermasseln wird. Am Ende fragt man sich, ob er es wirklich absichtlich geschafft hat.

