Musées de Villedieu > Journées Européennes des Métiers d’Art Cour du Foyer, 1 avril 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny .

Musées de Villedieu > Journées Européennes des Métiers d’Art

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Situé dans la Cour du Foyer, le Musée de la Poeslerie – Maison de la dentellière est un bel ensemble architectural dont les plus anciens éléments datent du 12e siècle.

Le « Foyer », ancienne fonderie de cuivre de la ville, est une pièce authentique qui permet de mieux comprendre le recyclage, technique employée autrefois pour l’obtention de la matière première, et ainsi permettre aux artisans de travailler.

L’atelier ancien et reconstitué du 17ème siècle vous plonge dans l’univers du poeslier et de son travail. A l’étage, vous pouvez admirer un intérieur reconstitué du 19ème siècle, un habitat typique d’un poeslier et d’une dentellière, afin de mieux appréhender la vie de cour dans cette cité qui en totalise 47.

La Maison de la Dentellière vous présente une belle collection de dentelles de Villedieu et d’ailleurs, ainsi que du matériel dentellier. Afin de mieux comprendre cet art si particulier, une dentellière pourra vous en expliquer les rudiments grâce à un métier à dentelle géant mis à disposition du public dans le musée. Elle vous initiera à cette technique.

Vous pouvez aussi voir et acheter les créations de la dentellière du musée, en vente à l’accueil du musée.

museesvlp@orange.fr +33 2 33 69 33 44 https://museesvilledieu.sitew.com/

