30/07 – SORRU IN MUSICA : Clôture et anniversaire ! Cour du collège, VICO Vico Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Vico 30/07 – SORRU IN MUSICA : Clôture et anniversaire ! Cour du collège, VICO Vico, 30 juillet 2023, Vico. 30/07 – SORRU IN MUSICA : Clôture et anniversaire ! Dimanche 30 juillet, 21h30 Cour du collège, VICO Entrée à 25€ ; gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans ; paiement sur place, pas de réservations. Le 30 juillet à 21h30, Sorru in Musica vous propose de vivre son époustouflant et mémorable concert de clôture* ! L’occasion pour ce festival – ou plutôt cette caravane musciale – de fêter ses 20 ans.

Au programme : les best-of du festival, une multitude de surprises, de la musique et… encore de la musique !

*Le concert de clôture est aussi un concert de soutien envers l’association Sorru in Musica. Entrée à 25€ ; gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans ; paiement sur place, pas de réservations.

Lieu : Corte di u culleghju – Cour du collège, Village de Vicu.

http://www.sorru-in-musica.corsica Cour du collège, VICO Vico Vico Corse-du-Sud Corse [{« link »: « http://www.sorru-in-musica.corsica »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T21:30:00+02:00 – 2023-07-30T22:30:00+02:00

2023-07-30T21:30:00+02:00 – 2023-07-30T22:30:00+02:00 ©Philippe Polishchuk Détails Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud, Vico Autres Lieu Cour du collège, VICO Adresse Vico Ville Vico Departement Corse-du-Sud Lieu Ville Cour du collège, VICO Vico

Cour du collège, VICO Vico Corse-du-Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vico/