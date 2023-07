Parfum d’images- Rétrospective sur le festival Parfum de Jazz 2022 Cour du cloitre des Dominicains Buis-les-Baronnies, 14 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

La rétrospective en image du festival Parfum de jazz 2022 sera présentée par André Moustac (Henrot) et Patrick martineau qui assureront à nouveau ce travail à parts égales avec cette année des images exclusivement en noir et blanc..

2023-08-14 10:00:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Cour du cloitre des Dominicains Cour du roi dauphin

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The image retrospective of the Parfum de jazz 2022 festival will be presented by André Moustac (Henrot) and Patrick Martineau, who will once again be equally responsible for the work, with this year’s images exclusively in black and white.

La retrospectiva en imágenes del festival Parfum de jazz 2022 será presentada por André Moustac (Henrot) y Patrick Martineau, que una vez más trabajarán a partes iguales en el proyecto, con las imágenes de este año producidas exclusivamente en blanco y negro.

Der Bilderrückblick auf das Festival Parfum de jazz 2022 wird von André Moustac (Henrot) und Patrick martineau präsentiert, die diese Arbeit wieder zu gleichen Teilen übernehmen werden, wobei dieses Jahr ausschließlich Schwarz-Weiß-Bilder verwendet werden.

