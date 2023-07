Concert Jean marie mugneret, accordéoniste amateur Cour du cloitre des Dominicains Buis-les-Baronnies, 25 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Lors de sa tournée au cloitre des dominicains, Jean Marie Mugneret nous invitera à un voyage dans le temps avec l’interprétation de chansons françaises et étrangères..

2023-07-25 18:30:00 fin : 2023-07-25 19:45:00. .

Cour du cloitre des Dominicains Cour du roi dauphin

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During his tour of the Dominican cloister, Jean Marie Mugneret will take us on a journey back in time with his interpretation of French and foreign songs.

Durante su recorrido por el claustro dominico, Jean Marie Mugneret nos hará viajar en el tiempo con su interpretación de canciones francesas y extranjeras.

Während seiner Tournee im Dominikanerkloster wird Jean Marie Mugneret uns mit der Interpretation französischer und ausländischer Lieder auf eine Reise in die Vergangenheit einladen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale