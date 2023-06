Concert Promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande par Oleksandr Movchan et Catherine Morisson Cour du cloitre des Dominicains Buis-les-Baronnies, 3 juin 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Le cloitre des dominicains a le plaisir de vous convier à une promenade musicale de l’Ukraine à l’Irlande le samedi 3 juin interprété par Oleksandr Movchan et Catherine Morisson. Venez nombreux assister à cet évènement musical..

2023-06-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-03 19:30:00. .

Cour du cloitre des Dominicains Cour du roi dauphin

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Dominican cloister is pleased to invite you to a musical walk from Ukraine to Ireland on Saturday, June 3, performed by Oleksandr Movchan and Catherine Morisson. Come and attend this musical event.

El Claustro de los Dominicos se complace en invitarles a un viaje musical de Ucrania a Irlanda el sábado 3 de junio, interpretado por Oleksandr Movchan y Catherine Morisson. Le invitamos a asistir a este acontecimiento musical.

Das Dominikanerkloster freut sich, Sie am Samstag, den 3. Juni, zu einem musikalischen Spaziergang von der Ukraine nach Irland einzuladen, der von Oleksandr Movchan und Catherine Morisson interpretiert wird. Kommen Sie zahlreich zu diesem musikalischen Ereignis.

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale