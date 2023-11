A DADA, LE CHEVAL DANS LE JOUET Cour du Château Thionville, 2 décembre 2023, Thionville.

Qu’il soit à bâton, à tirer ou à bascule… le cheval s’impose très tôt comme l’un des animaux les plus représentés dans les jouets pour enfants.

Le cheval est un des derniers animaux domestiqués par l’homme. Il deviendra rapidement un élément incontournable de la vie quotidienne. Utilisé pour le transport, la chasse, l’agriculture, la guerre, il est présent à la fois à la campagne et en ville.

C’est donc tout naturellement que le cheval entra dans le monde de l’enfance par le biais des jeux d’imitation. Enfourchant un bâton à tête de cheval ou un cheval à bascule, le petit garçon ou la petite fille rejoue les cavalcades des adultes.

Ce monde équestre sera aussi très présent dans les figurines et peluches afin que l’enfant puisse créer ses mondes imaginaires dans lesquels le cheval est à la fois animal de ferme, héros d’aventure et fidèle compagnon. Starlux, Playmobil ou bien encore Lego proposeront des sets de chevaliers, d’indien mais aussi des écuries ou des haras. Même Barbie possédera son propre van.

Le domaine des courses hippiques s’imposera aussi comme support à des jeux de sociétés, en particulier après l’invention du Tiercé. Ce monde si fermé donne alors l’impression de s’ouvrir à travers ces jeux mécaniques et ces jeux de plateaux.. Tout public

Whether it’s a stick, a pull-along or a rocking toy… the horse is one of the most popular animals in children’s toys.

The horse is one of the last animals domesticated by man. It quickly became an indispensable part of everyday life. Used for transport, hunting, agriculture and warfare, they were present in both the countryside and the city.

So it was only natural that the horse entered the world of childhood through imitation games. Straddling a horse-headed stick or a rocking horse, little boys and girls re-enact the cavalcades of adults.

This equestrian world will also be very present in figurines and plush toys, so that children can create their own imaginary worlds in which the horse is at once a farm animal, an adventure hero and a faithful companion. Starlux, Playmobil and Lego offer sets of knights and Indians, as well as stables and stud farms. Even Barbie will have her own van.

Horse racing also became a popular medium for board games, particularly after the invention of the Tiercé. This closed world seemed to open up through these mechanical and board games.

Ya sea un palo, un arrastre o un balancín… el caballo fue uno de los animales más populares en los juguetes infantiles desde una edad muy temprana.

El caballo fue uno de los últimos animales domesticados por el hombre. Rápidamente se convirtió en una parte esencial de la vida cotidiana. Utilizados para el transporte, la caza, la agricultura y la guerra, se encuentran tanto en el campo como en la ciudad.

Así que era natural que el caballo entrara en el mundo de la infancia a través de juegos de imitación. A horcajadas sobre un palo con cabeza de caballo o un caballo balancín, los niños y niñas recrean las cabalgatas de los adultos.

Este mundo ecuestre también ocupará un lugar destacado en figuritas y peluches, para que los niños puedan crear sus propios mundos imaginarios en los que el caballo es a la vez un animal de granja, un héroe de aventuras y un fiel compañero. Starlux, Playmobil y Lego ofrecerán sets de caballeros e indios, así como establos y yeguadas. Incluso Barbie tendrá su propia furgoneta.

Las carreras de caballos también se convirtieron en un medio popular para los juegos de mesa, sobre todo tras la invención de Tiercé. Este mundo cerrado parecía abrirse a través de estos juegos mecánicos y de mesa.

Ob mit Stock, zum Ziehen oder als Schaukelpferd … das Pferd setzte sich schon früh als eines der am häufigsten vertretenen Tiere im Kinderspielzeug durch.

Das Pferd ist eines der letzten Tiere, die vom Menschen domestiziert wurden. Es wurde schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil des täglichen Lebens. Es wird als Transportmittel, zur Jagd, in der Landwirtschaft und im Krieg eingesetzt und ist sowohl auf dem Land als auch in der Stadt präsent.

Es ist also ganz natürlich, dass das Pferd durch Nachahmungsspiele in die Welt der Kindheit eindringt. Auf einem Stock mit Pferdekopf oder einem Schaukelpferd reiten kleine Jungen und Mädchen die Reiterei der Erwachsenen nach.

Die Welt der Pferde wird auch in den Figuren und Plüschtieren stark vertreten sein, damit das Kind seine eigenen Fantasiewelten erschaffen kann, in denen das Pferd gleichzeitig Bauernhoftier, Abenteuerheld und treuer Begleiter ist. Starlux, Playmobil und Lego bieten Ritter- und Indianersets, aber auch Ställe und Gestüte an. Sogar Barbie wird ihren eigenen Pferdetransporter haben.

Der Bereich der Pferderennen wird sich auch als Grundlage für Gesellschaftsspiele etablieren, insbesondere nach der Erfindung des Tiercé-Spiels. Die Welt, die sonst so verschlossen ist, scheint sich durch die mechanischen Spiele und Brettspiele zu öffnen.

