LAISSER SON EMPREINTE Cour du Château Thionville, 17 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Le Musée de la Tour aux Puces vous propose une expérience inédite : celle de remplacer le sens de la vue par celui du toucher et de partir ainsi à la découverte de la sigillographie, la science des sceaux, ainsi que de l’art céramique, au travers une scénographie spécialement adaptée au public déficient visuel.

Cette exposition, initiée par les Archives départementales de la Moselle et la Médiathèque communautaire de Sarreguemines et agrémentées de créations de l’association « Les auxilIaires des aveugles de Moselle Est » et du plasticien Gilles CREFF, vous est proposée via un cheminement spécifique, fruit d’une collaboration avec l’association CECITE et la Mission Handicap de Thionville.

Il sera alors possible de ressentir du bout des doigts les décors spécifiques de ces cachets de cire ou de plomb par l’empreinte de leur matrice, agrandis pour appréhender chaque détail qui les compose.

Que vous soyez déficient visuel ou non, un sensibilisation au handicap, plus spécifiquement à la cécité via des masques mis à disposition vous sera proposée.. Tout public

Vendredi 2023-10-17 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 0 EUR.

Cour du Château

Thionville 57100 Moselle Grand Est



The Musée de la Tour aux Puces offers a unique experience: replace your sense of sight with that of touch and discover sigillography, the science of seals, and ceramic art, through a scenography specially adapted for the visually impaired.

This exhibition, initiated by the Archives départementales de la Moselle and the Sarreguemines Médiathèque communautaire, and featuring creations by the association « Les auxilIaires des aveugles de Moselle Est » and visual artist Gilles CREFF, is offered via a special pathway, the fruit of collaboration with the association CECITE and the Mission Handicap de Thionville.

You’ll be able to feel, with your fingertips, the specific decorations on these wax or lead stamps, enlarged to take in every detail that makes them up.

Whether you’re visually impaired or not, you’ll be able to learn more about disability, and more specifically about blindness, using the masks provided.

El Museo de la Tour aux Puces le ofrece una experiencia única: sustituya el sentido de la vista por el del tacto y descubra la sigilografía, la ciencia de los sellos, así como el arte cerámico, a través de una escenografía especialmente adaptada a las personas con discapacidad visual.

Esta exposición, iniciada por los Archivos Departamentales del Mosela y la Mediateca Comunitaria de Sarreguemines, y que presenta obras de la asociación « Les auxilIaires des aveugles de Moselle Est » y del artista plástico Gilles CREFF, le llega a través de un recorrido especial, fruto de la colaboración con la asociación CECITE y la Mission Handicap de Thionville.

Podrá sentir con la punta de los dedos las decoraciones específicas de estos sellos de cera o plomo, a través de la huella de su matriz, ampliada para captar todos los detalles que los componen.

Tanto si es discapacitado visual como si no, podrá aprender más sobre la discapacidad, y más concretamente sobre la ceguera, gracias a las máscaras que se le ofrecen.

Das Musée de la Tour aux Puces bietet Ihnen eine ganz neue Erfahrung: Sie können den Sehsinn durch den Tastsinn ersetzen und so die Sigillographie, die Wissenschaft der Siegel, sowie die Keramikkunst entdecken. Die Szenographie ist speziell auf sehbehinderte Besucher zugeschnitten.

Die Ausstellung wurde vom Archives départementales de la Moselle und der Médiathèque communautaire de Sarreguemines initiiert und durch Werke des Vereins « Les auxilIaires des aveugles de Moselle Est » und des Künstlers Gilles CREFF bereichert. Sie ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem Verein CECITE und der Mission Handicap de Thionville.

So können Sie mit Ihren Fingerspitzen die besonderen Dekors dieser Wachs- oder Bleisiegel durch den Abdruck ihrer Matrize erfühlen.

Ob Sie sehbehindert sind oder nicht, können Sie sich anhand von Masken für das Thema Behinderung und insbesondere Blindheit sensibilisieren.

