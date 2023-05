OUIII !!! DES SIÈCLES DE MARIAGES Cour du Château, 13 juin 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Selon le dictionnaire Larousse, le mariage est un « acte solennel par lequel un homme et une femme (ou, dans certains pays, deux personnes de même sexe) établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le Code civil (mariage civil) ou par les lois religieuses (mariage religieux) ». Mais, ces quelques mots ne suffisent pas à définir un phénomène quasi universel qui existe depuis des siècles dans presque l’ensemble des civilisations.

Ouiii !!! Des siècles de mariages

Ils se sont dit « oui » ! Dans la mairie, la famille et les amis applaudissent ce beau jeune homme dans son costume tout neuf et cette jolie jeune fille, resplendissante dans sa magnifique robe de mariée blanche.. Tout public

Vendredi 2023-06-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Cour du Château Musée de la Tour aux Puces

According to the Larousse dictionary, marriage is a « solemn act by which a man and a woman (or, in some countries, two people of the same sex) establish a union between themselves, the conditions, effects and dissolution of which are governed by the Civil Code (civil marriage) or by religious laws (religious marriage) ». But these few words are not enough to define an almost universal phenomenon that has existed for centuries in almost all civilizations.

Ouiii!!! Centuries of marriages

They said « I do » to each other! In the town hall, family and friends applaud the handsome young man in his brand-new suit and the pretty young girl, resplendent in her magnificent white wedding dress.

Según el diccionario Larousse, el matrimonio es un « acto solemne por el cual un hombre y una mujer (o, en algunos países, dos personas del mismo sexo) establecen entre sí una unión cuyas condiciones, efectos y disolución se rigen por el Código Civil (matrimonio civil) o por las leyes religiosas (matrimonio religioso) ». Pero estas pocas palabras no bastan para definir un fenómeno casi universal que existe desde hace siglos en casi todas las civilizaciones.

¡Sí! Siglos de matrimonios

¡Se han dado el « sí, quiero »! En el ayuntamiento, familiares y amigos aplauden al apuesto joven con su flamante traje y a la guapa joven, resplandeciente con su magnífico vestido de novia blanco.

Laut dem Larousse-Wörterbuch ist die Ehe ein « feierlicher Akt, durch den ein Mann und eine Frau (oder in einigen Ländern zwei Personen desselben Geschlechts) untereinander eine Verbindung eingehen, deren Bedingungen, Auswirkungen und Auflösung durch das Zivilgesetzbuch (zivile Ehe) oder die religiösen Gesetze (religiöse Ehe) geregelt sind ». Diese wenigen Worte reichen jedoch nicht aus, um ein nahezu universelles Phänomen zu definieren, das seit Jahrhunderten in fast allen Zivilisationen existiert.

Ouiii!!! Seit Jahrhunderten gibt es Ehen

Sie haben sich das Wort « Ja » gegeben! Im Standesamt applaudieren Familie und Freunde dem gutaussehenden jungen Mann in seinem nagelneuen Anzug und dem hübschen Mädchen, das in seinem wunderschönen weißen Hochzeitskleid strahlt.

