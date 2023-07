HOMMAGE À MADAME DU CHÂTELET Cour du Château Statue équestre du Général Lasalle Lunéville, 10 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Le Cercle de Madame du Châtelet vous invite le dimanche 10 septembre 2023 dans la Cour du château de Lunéville à 14h au pied de la statue équestre pour l’hommage annuel à la marquise. Renseignements et réservations : moontowncircle.com.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 14:00:00 fin : 2023-09-10 . 0 EUR.

Cour du Château Statue équestre du Général Lasalle Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Cercle de Madame du Châtelet invites you to join us on Sunday September 10, 2023 in the Courtyard of the Château de Lunéville at 2pm, at the foot of the equestrian statue, for the annual tribute to the Marquise. Information and reservations: moontowncircle.com.

El Círculo de Madame du Châtelet le invita a asistir a su homenaje anual a la Marquesa el domingo 10 de septiembre de 2023 a las 14:00 h en el patio del castillo de Lunéville, a los pies de la estatua ecuestre. Información y reservas: moontowncircle.com.

Der Cercle de Madame du Châtelet lädt Sie am Sonntag, den 10. September 2023, in den Hof des Schlosses von Lunéville um 14 Uhr am Fuße der Reiterstatue zur jährlichen Hommage an die Marquise ein. Informationen und Reservierungen: moontowncircle.com.

